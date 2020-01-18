Galatasaray'ın gözden çıkardığı Yuto Nagatomo, tazminat almadan ayrılmayı kabul etti

Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi bir buçuk yıllığına kiralayan Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun forma şansı kalmadı.
Japon sol bek, ayrılmayı kabul etti ve kulüp bulması halinde tazminat da istemeyeceğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.
İtalya'dan teklifler alan Nagatomo'nun ülkesi Japonya'ya da dönme ihtimali söz konusu.
33 yaşındaki tecrübeli sol bekin durumunun kısa bir süre içerisinde netleşmesi ve Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.
(Sabah)
İtalya basını, Milan’lı Ricardo Rodriguez’in imza atmak için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.
Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Emre Kılınç’ın da sarı-kırmızılılarla el sıkıştığı belirtildi.
Forvet bölgesinde Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü daha almak isteyen Beşiktaş'ta Adebayor sesleri yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve geleceğe yönelik hamlelere yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Obradoviç ile sözleşme imzalamak istiyor musunuz?’ sorusuna böyle yanıt verdi: “Obradoviç istediği sürece bizde kalır. Bu takım büyük başarılar elde etti. Futbolda da bir tane Obra bulsam anahtarı ona veririm. Bu yıl başarısız olsalar da canları sağ olsun.”
Beşiktaş'ın önemli isimleri Elneny ve Victor Ruiz, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekerlerken bu durumun devam etmesi durumunda takımdan ayrılabilecekleri belirtildi.
Fenerbahçe'de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor. Sloven futbolcunun Brescia’ya transferi artık an meselesi. İtalyan ekibiyle kıran kırana süren pazarlıklarda sona gelindi.