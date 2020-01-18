Galatasaray'ın gözden çıkardığı Yuto Nagatomo, tazminat almadan ayrılmayı kabul etti

SPOR GÜNDEMİ

Yeni transfer bugün imza için İstanbul'a geliyor Yeni transfer bugün imza için İstanbul'a geliyor İtalya basını, Milan’lı Ricardo Rodriguez’in imza atmak için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.

Bitti bu iş! Yeni sezonun yeni aslanları Bitti bu iş! Yeni sezonun yeni aslanları Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Emre Kılınç’ın da sarı-kırmızılılarla el sıkıştığı belirtildi.

Transfer bombası patlıyor: Ne önderseniz kabul Transfer bombası patlıyor: Ne önderseniz kabul Forvet bölgesinde Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü daha almak isteyen Beşiktaş'ta Adebayor sesleri yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

Cimbom'dan 17'lik golcü için 500 bin TL'lik teklif Cimbom'dan 17'lik golcü için 500 bin TL'lik teklif Transfer çalışmalarını sürdüren ve geleceğe yönelik hamlelere yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı.

Yanal'a açık mesaj: Anahtarı hemen ona teslim ederim Yanal'a açık mesaj: Anahtarı hemen ona teslim ederim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Obradoviç ile sözleşme imzalamak istiyor musunuz?’ sorusuna böyle yanıt verdi: “Obradoviç istediği sürece bizde kalır. Bu takım büyük başarılar elde etti. Futbolda da bir tane Obra bulsam anahtarı ona veririm. Bu yıl başarısız olsalar da canları sağ olsun.”

2 yıldız takımdan ayrılabilir! İhtar çektiler 2 yıldız takımdan ayrılabilir! İhtar çektiler Beşiktaş'ın önemli isimleri Elneny ve Victor Ruiz, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekerlerken bu durumun devam etmesi durumunda takımdan ayrılabilecekleri belirtildi.