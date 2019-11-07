Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, ocak ayında Anderlecht'e kiralanıyor
Galatasaray’ın sözleşmesini uzattığı genç oyuncusu Yunus Akgün’e, Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht’in talip olduğu ileri sürüldü.
Anderlecht yaz transfer döneminde de 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu almak istemiş ancak Cim-Bom fiyatta anlaşamamıştı. Belçika temsilcisinin Ocak ayındaki ara transferde Yunus’u satın alma opsiyonuyla kiralayacağı ileri sürüldü. Aslan’ın alt yapısından yetişen Yunus bu sezon Süper Lig’de sadece 6 dakika oynayabildi.
(Star)