Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, ocak ayında Anderlecht'e kiralanıyor

Anderlecht yaz transfer döneminde de 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu almak istemiş ancak Cim-Bom fiyatta anlaşamamıştı. Belçika temsilcisinin Ocak ayındaki ara transferde Yunus’u satın alma opsiyonuyla kiralayacağı ileri sürüldü. Aslan’ın alt yapısından yetişen Yunus bu sezon Süper Lig’de sadece 6 dakika oynayabildi.

(Star)