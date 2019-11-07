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  3. Galatasaray'ın genç yıldızı Süleyman Luş, Real Madrid'e attığı golü asker selamıyla kutladı

Galatasaray'ın genç yıldızı Süleyman Luş, Real Madrid'e attığı golü asker selamıyla kutladı

Galatasaray'ın genç yıldızı Süleyman Luş, Real Madrid'e attığı golü asker selamıyla kutladı

UEFA Gençlik Ligi’nde G.Saray U19 Takımı deplasmanda Real Madrid’i 4-2 mağlup etti. Sar-Kırmızılı takıma 24. dakikada 1-1’lik beraberliği getiren golü kaydeden Süleyman Luş, gol sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı vererek kutladı.

AKŞAM

Cim-Bom’un diğer gollerini Yunus Akgün, Atalay Babacan ve Kaan Arslan kaydetti. 90+1’de Yunus Akgün kırmızı kartla oyun dışında kaldı. UEFA, asker selamı veren Başakşehir’in 5 futbolcusuna soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma Kulüp Birliği Vakfı tarafından kınanmıştı. UEFA’nın yaşanan bu durum ile ilgili herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu.


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