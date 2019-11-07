Galatasaray'ın genç yıldızı Süleyman Luş, Real Madrid'e attığı golü asker selamıyla kutladı

AKŞAM

Cim-Bom’un diğer gollerini Yunus Akgün, Atalay Babacan ve Kaan Arslan kaydetti. 90+1’de Yunus Akgün kırmızı kartla oyun dışında kaldı. UEFA, asker selamı veren Başakşehir’in 5 futbolcusuna soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma Kulüp Birliği Vakfı tarafından kınanmıştı. UEFA’nın yaşanan bu durum ile ilgili herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu.