Galatasaray'ın genç yıldızı Süleyman Luş, Real Madrid'e attığı golü asker selamıyla kutladı
UEFA Gençlik Ligi’nde G.Saray U19 Takımı deplasmanda Real Madrid’i 4-2 mağlup etti. Sar-Kırmızılı takıma 24. dakikada 1-1’lik beraberliği getiren golü kaydeden Süleyman Luş, gol sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı vererek kutladı.
AKŞAM
Cim-Bom’un diğer gollerini Yunus Akgün, Atalay Babacan ve Kaan Arslan kaydetti. 90+1’de Yunus Akgün kırmızı kartla oyun dışında kaldı. UEFA, asker selamı veren Başakşehir’in 5 futbolcusuna soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma Kulüp Birliği Vakfı tarafından kınanmıştı. UEFA’nın yaşanan bu durum ile ilgili herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu.