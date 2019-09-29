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  3. Galatasaray'ın Fransız yıldızı Steven Nzonzi derbide tam not aldı

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Steven Nzonzi derbide tam not aldı

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Steven Nzonzi derbide tam not aldı

Galatasaray - Fenerabhçe derbisinde Fransız yıldız Nzonzi, oyunu ile öne çıkan isim oldu.

Fenerbahçe'ye karşı ilk derbisine çıkan Steven Nzonzi, sahanın en iyileri arasında yer aldı. Galatasaray'ın orta sahasında görev yapan Nzonzi, oyunun her iki yönünde de etkiliydi.

Hem takımını ileriye çıkartan hem de Sarı-Kırmızılılar'da stoperde görev yapan Luyindama ile Marcao'nun açıklarını kapatan Fransız oyuncu, soğukkanlılığıyla kontrolü bir an olsun elden bırakmadı.

30 yaşındaki futbolcu, rakip oyuncularla girdiği 10 ikili mücadelenin 8'inden başarıyla ayrıldı.

(Fanatik)

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