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  3. Galatasaray'ın file bekçisi İsmail Çipe'ye 3 kulüp talip oldu

Galatasaray'ın file bekçisi İsmail Çipe'ye 3 kulüp talip oldu

Galatasaray'ın file bekçisi İsmail Çipe'ye 3 kulüp talip oldu

Gazişehir Gaziantep, Bursaspor ve Konyaspor, Galatasaray'ın 24 yaşındaki kalecisi İsmail Çipe'yi renklerine bağlamak istiyor.

Galatasaray'ın genç eldiveni İsmail Çipe'ye birçok Anadolu kulübünden teklif geliyor. Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'in yanı sıra Konyaspor ve geçen sezon 1'inci Lig'e düşen Bursaspor'un Çipe'yi kadrolarına katmak istedikleri öğrenildi. Okan Kocuk'la yollarını ayırması beklenen Bursaspor'da 22 yaşındaki kaleci Muhammed Şengezer'e de birçok teklif olduğu, bu nedenle de kaleci arayışlarını sürdüren yeşil-beyazlıların, Çipe transferinde daha istekli olduğu öğrenildi.

İsmail Çipe'yi bonservis bedeli karşılığında göndermeye yanaşmayan sarı-kırmızılılar ise oyuncuyu kiralayıp tecrübe kazanmasını istiyor.

Çipe, geçen sezon 2'si lig, 6'sı Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 maçta Galatasaray forması giydi (DHA)

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