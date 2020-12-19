Galatasaray'ın eski başkanı koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alındı

Galatasaray´ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 1 haftadır hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. 83 yaşındaki Yarsuvat, bugün yoğun bakım ünitesine alındı. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanının durumunun kritik olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.
Süper Lig'in 13. haftası olay bir maçla başladı. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı sahasında 2-1 devirirken Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma'nın uzatma dakikalarında hakeme ettiği küfürler ise uzatma dakikalarına damga vurdu. Süleyman Hurma'nın uzatma dakikalarındaki penaltı kararı sonrası Mustafa Öğretmenoğlu'na ağır ifadelerde bulunduğu öğrenildi. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Hurma, zorlu mücadele için "en nihayetinde bir oyun" ifadelerini kullanmıştı.
Ahmet Çakar, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında Fatih Terim'in kırmızı kart görmesinin ardından yaşanan olayları değerlendirdi.
Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü penaltıdan Mame Diouf kaydetti.
Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos tandeminden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Perotti'nin eski takım arkadaşı Juan Jesus'u kadrosuna katıyor. Transferde Roma sorun çıkarmıyor, teknik direktör Erol Bulut'un ise onayı bekleniyor.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın sorunlu yıldızı Adem Ljajic'in peformansı ailesi ve menajerinin de tepkisini çekti.