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  3. Galatasaray'ın derbi hasılatı 11 milyon TL!

Galatasaray'ın derbi hasılatı 11 milyon TL!

Galatasaray'ın derbi hasılatı 11 milyon TL!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde ürün satışından 5 milyon TL, bilet ve localardan ise 6 milyon TL kazandı. Derbiyi önemli bir gelirle kapatmayı bildi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde kasasını doldurdu. Sarı- Kırmızılılar dev derbi öncesi kulüp mağazasındaki ürün satışından 5 milyon TL'lik önemli bir gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, bilet ve loca satışlarından ise 6 milyon TL elde ederek toplamda 11 milyon TL'yi kasasına koydu. Derbiyi önemli bir gelirle kapatmayı bildi.

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G.Saray ve F.Bahçe arasında oynanan dev derbiyi 51 bin 663 biletli taraftar izledi. Bu seyirci sayısı Galatasaray'ın ev sahipliği yaptığı Türk Telekom Stadı'ndaki en yüksek seyirci sayısı olarak kayıtlara geçti.

(Takvim)

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