Galatasaray'ın deplasman kabusu yeni sezona da taşındı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de bir devir sona erdi Fenerbahçe'de bir devir sona erdi Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Volkan Demirel için karar verildi! Bir kaç gün önce gerçekleşen görüşmede, 37 yaşındaki kaleciye yola devam edilmeyeceği kararı tebliğ edildi. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden veda açıklaması yapılmadı.

Türkiye'den başka takıma transfer olacaktı ama annesi engel oldu Türkiye'den başka takıma transfer olacaktı ama annesi engel oldu Başakşehir'le prensipte anlaşmaya varan Sturridge, Trabzonspor'un biraz daha fazla ücret teklif etmesi karşısında bordo mavili kulüple el sıkıştı.

Denizli'de şok kavga! Büyük tepki gördü Denizli'de şok kavga! Büyük tepki gördü Dün akşam Denizlispor taraftarlarıyla sert bir tartışma yaşayan Hasan Şaş ve Necati Ateş yine bildik görüntüleri verdi.

Galatasaray'da büyük şok! Finansal Fair Play engeli Galatasaray'da büyük şok! Finansal Fair Play engeli Bu sezon yaptığı transferlere 7.4 milyon Euro harcayan, Fernando'dan ise 4.5 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray, tablo değişmezse FFP anlaşması gereği bu açığa sebep olan Luyindama'yı Avrupa kadrosuna yazamayacak.

Olimpiyat Stadı ne zaman bitecek? Nihat Özdemir açıkladı Olimpiyat Stadı ne zaman bitecek? Nihat Özdemir açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Olimpiyat Stadı inşaatının 30 Mart'ta biteceğini ifade ederken, "Milli Takım burada oynayacak. TFF'yi de oraya taşıyabiliriz" açıklamasında bulundu.

'Galatasaray'ı Falcao bile kurtaramaz' 'Galatasaray'ı Falcao bile kurtaramaz' Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk hafta açılış maçında oynanan Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu.