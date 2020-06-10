  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Haziran 2020 Çarşamba 08:26
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'ın değeri 83 milyon Euro'ya düştü

Galatasaray'ın değeri 83 milyon Euro'ya düştü

Paylaş

Son yıllardaki yanlış politikalar Galatasaray futbol takımının piyasa değerini 83.4 milyon euroya geriletti.

Bir taraftan pandemi diğer taraftan son yıllardaki yanlış politikalar Galatasaray futbol takımının piyasa değerini 83.4 milyon euroya geriletti. transfermakt.com adlı internet sitesindeki verilere göre sarı-kırmızılılar ciddi bir düşüş içine girdi. Takımın değerinin neredeyse yarısının kiralık futbolculardan olması ise bir diğer büyük handikap... Çünkü 83.4 değer biçilen G.Saray’da kiralık olarak forma giyen Saracchi 9 milyon, Lemina 10.5 milyon, Seri 9.5 milyon, Onyekuru 8 milyon, Andone 3.2 milyon euro. Bu da toplam 40.2 milyon euro ediyor.

45 milyon euro kazandılar

Özetle takımın güncel değerinin yarısı bonservisi başka takımlarda olan isimlerden oluşuyor. Bu durum G.Saray’ın eridiğinin göstergesi. İki sene önce yönetim değişikliği olduğunda sadece bonservisi sarı-kırmızılı kulüpte olan oyucuların değeri 98 milyon euro idi. Ndiaye, Gomis, Fernando, Rodrigues, Ozan Kabak gibi isimlerin satışından 45 milyon euro kasasına koyan Cim-Bom, bu süreçte para da harcadı. Luyindama için 8 milyon, Marcao için 4 milyon, Diagne için 13 milyon, Emre Akbaba için 4 milyon euro ödenmesine rağmen takım değerinin bu boyutlarda olması dikkat çekiyor.

(Milliyet)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fatih Terim oyuncularını uyardı

title

Maçlar başladı, Falcao efsanesi geri döndü

title

Cengiz Ünder için 35 milyon Euro

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

İngiltere'de skandal olay! Büyük sorumsuzluk son anda fark edildi
İngiltere'de skandal olay! Büyük sorumsuzluk son anda fark edildi

İngiltere'de skandal olay! Büyük sorumsuzluk son anda fark edildi

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United'ın İngiltere Championship ekibi Stoke City ile yapacağı hazırlık maçı, Stoke City'den bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla dakikalar kala iptal edildi.

G.Saray, ilk transferini yaptı
G.Saray, ilk transferini yaptı

G.Saray, ilk transferini yaptı

Galatasaray, Tigres'in Meksikalısı Chaka Rodriguez'le prensipte anlaştı. Finansal Fair Play kriterleri yüzünden dikkatli hareket eden Sarı-Kırmızılılar, mukavelesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki sağ bekle söz kesti. Rodriguez, bonservissiz alındı.

Harfiyen uygulanacak
Harfiyen uygulanacak

Harfiyen uygulanacak

Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak. Korona salgını sonrasında getirilen yeni kurallar, tüm karşılaşmalarda bire bir uygulanacak. İnsan sağlığı her şeyin önünde tutulacak.

Çantasını hazırladı! Koptu geliyor...
Çantasını hazırladı! Koptu geliyor...

Çantasını hazırladı! Koptu geliyor...

Beşiktaş'la ismi anılan Manchester City'nin Şilili kalecisi Claudio Bravo'nun bavulunu hazırlayıp, bagajlarını ambalajlamaya başladığı belirtildi

Erol Bulut'a kadar Tahir Karapınar
Erol Bulut'a kadar Tahir Karapınar

Erol Bulut'a kadar Tahir Karapınar

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Tahir Karapınar getirildi. Asıl görevi futbol akademi altyapı koordinatörlüğü olan Karapınar, sezonun geri kalan bölümünde takımın başında yer alacak.

Galatasaray'da Falcao bayramı! Çıldırdı...
Galatasaray'da Falcao bayramı! Çıldırdı...

Galatasaray'da Falcao bayramı! Çıldırdı...

Geçen hafta iki kez çift kale hazırlık maçı yapan Sarı-Kırmızılı ekipte, Falcao performansıyla göz kamaştırıyor. Aylar süren futbol hasretini attığı birbirinden güzel gollerle dindirmeye çalışan Kolombiyalı yıldız, Rize deplasmanını iple çekiyor.

Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın ilgilendiği oyunculardan biri olan Aitor Cantalapiedra, Yunanistan'ın Panathinaikos kulübüyle anlaştı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.