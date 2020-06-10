Galatasaray'ın değeri 83 milyon Euro'ya düştü

Son yıllardaki yanlış politikalar Galatasaray futbol takımının piyasa değerini 83.4 milyon euroya geriletti.

Bir taraftan pandemi diğer taraftan son yıllardaki yanlış politikalar Galatasaray futbol takımının piyasa değerini 83.4 milyon euroya geriletti. transfermakt.com adlı internet sitesindeki verilere göre sarı-kırmızılılar ciddi bir düşüş içine girdi. Takımın değerinin neredeyse yarısının kiralık futbolculardan olması ise bir diğer büyük handikap... Çünkü 83.4 değer biçilen G.Saray’da kiralık olarak forma giyen Saracchi 9 milyon, Lemina 10.5 milyon, Seri 9.5 milyon, Onyekuru 8 milyon, Andone 3.2 milyon euro. Bu da toplam 40.2 milyon euro ediyor.

45 milyon euro kazandılar

Özetle takımın güncel değerinin yarısı bonservisi başka takımlarda olan isimlerden oluşuyor. Bu durum G.Saray’ın eridiğinin göstergesi. İki sene önce yönetim değişikliği olduğunda sadece bonservisi sarı-kırmızılı kulüpte olan oyucuların değeri 98 milyon euro idi. Ndiaye, Gomis, Fernando, Rodrigues, Ozan Kabak gibi isimlerin satışından 45 milyon euro kasasına koyan Cim-Bom, bu süreçte para da harcadı. Luyindama için 8 milyon, Marcao için 4 milyon, Diagne için 13 milyon, Emre Akbaba için 4 milyon euro ödenmesine rağmen takım değerinin bu boyutlarda olması dikkat çekiyor.

(Milliyet)