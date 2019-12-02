Galatasaray'ın büyük fikstür avantajı! 11 maçı 9'u İstanbul'da

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile Galatasaray sahne aldı. Trabzonspor sahasında 1-0 öne geçti ve sonrasında birçok gol pozisyonu üretti. Ancak bordo-mavililer ikinci golü bulamadı ve Galatasaray'da 90. dakikada sahneye çıkan Yuto Nagatomo, attığı golle maçı 1-1 bitirdi.

Süper Lig'de 13 hafta sonunda 20 puan toplayan Galatasaray son dakikada attığı golle 1 puan koparıp morallenirken bir de istatistik dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar sıradaki 11 maçının 9'unu İstanbul'da oynayacak

Galatasaray'ın sıradaki maçları şu şekilde...

• Alanyaspor

• Ankaragücü

• Göztepe (D)

• Antalyaspor

• Denizlispor

• Konyaspor (D)

• Kayserispor

• Kasımpaşa (D)

• Malatyaspor

• Fenerbahçe (D)

• Gençlerbirliği

(Sporx)