Galatasaray'ın büyük fikstür avantajı! 11 maçı 9'u İstanbul'da
Süper Lig'de 13 hafta sonunda 20 puan toplayan Galatasaray sıradaki 11 maçının 9'unu İstanbul'da oynayacak.
Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile Galatasaray sahne aldı. Trabzonspor sahasında 1-0 öne geçti ve sonrasında birçok gol pozisyonu üretti. Ancak bordo-mavililer ikinci golü bulamadı ve Galatasaray'da 90. dakikada sahneye çıkan Yuto Nagatomo, attığı golle maçı 1-1 bitirdi.
Süper Lig'de 13 hafta sonunda 20 puan toplayan Galatasaray son dakikada attığı golle 1 puan koparıp morallenirken bir de istatistik dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar sıradaki 11 maçının 9'unu İstanbul'da oynayacak
Galatasaray'ın sıradaki maçları şu şekilde...
• Alanyaspor
• Ankaragücü
• Göztepe (D)
• Antalyaspor
• Denizlispor
• Konyaspor (D)
• Kayserispor
• Kasımpaşa (D)
• Malatyaspor
• Fenerbahçe (D)
• Gençlerbirliği
(Sporx)