Galatasaray'ın Banega transferindeki tek sorun oyuncunun bonservisi

Sezonu çifte kupayla tamamlayan ve rotayı transfere çeviren Galatasaray, orta saha takviyesi için harekete geçti.

Badou Ndiaye'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle beraber orta alanda kadro derinliğini kaybetmek istemeyen Galatasaray, Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega'ya göz dikti.

Sevilla, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 30 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak bakarken Galatasaray, İspanyol ekibiyle temasa geçti ancak Sevilla'nın istediği bonservis bedeli transferi çıkmaza sürükledi.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Inter, Valencia, Atletico Madrid ve Boca Juniors formaları da giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istese de Sevilla'nın belirlediği bonservis bedeli şu an için transferin önünü kapatıyor.

Geride kalan sezonda Sevilla formasını 51 resmi maçta terleten Ever Banega, 8 gol atıp 9 asist yaptı.