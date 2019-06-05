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05 Haziran 2019 Çarşamba 09:48 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:48

Galatasaray'ın Banega teklifi belli oldu! Arada 2,5 milyon euro'luk fark var

Galatasaray'ın Banega teklifi belli oldu! Arada 2,5 milyon euro'luk fark var

SEVİLLA ile 1 yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen takımdan gönderilecek olan Ever Banega’ya Galatasaray kancayı taktı

¦ Badou Ndiaye’nin yeni sezonda kadroya katılamayacak olmasından dolayı bu bölgeye kaliteli bir ismi kazandırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, La Liga ekibinin Sportif Direktörü Monchi ile irtibata geçti ve Banega’nın durumunu sordu. Monchi’nin Cim Bom’a verdiği cevap ise; “Yeni sezon planlamamızda yok. Satacağız” oldu.

¦ MONCHİ’NİN bu sözlerinin ardından harekete geçen Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli yıldızı istediklerini iletti. Ancak Sevilla 31 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euro bonservis bedeli istedi. Bu rakamı çok bulan G.Saray Yönetimi 4.5 milyon euro teklif etti. İki kulüp arasındaki görüşmelerin kıran kırana sürdüğü öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, yönetimle yaptığı görüşmede Tangocu’nun mutlaka takıma kazandırılmasını istedi.

(Gunes)

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