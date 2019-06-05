Galatasaray'ın Banega teklifi belli oldu! Arada 2,5 milyon euro'luk fark var

¦ Badou Ndiaye’nin yeni sezonda kadroya katılamayacak olmasından dolayı bu bölgeye kaliteli bir ismi kazandırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, La Liga ekibinin Sportif Direktörü Monchi ile irtibata geçti ve Banega’nın durumunu sordu. Monchi’nin Cim Bom’a verdiği cevap ise; “Yeni sezon planlamamızda yok. Satacağız” oldu.

¦ MONCHİ’NİN bu sözlerinin ardından harekete geçen Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli yıldızı istediklerini iletti. Ancak Sevilla 31 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euro bonservis bedeli istedi. Bu rakamı çok bulan G.Saray Yönetimi 4.5 milyon euro teklif etti. İki kulüp arasındaki görüşmelerin kıran kırana sürdüğü öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, yönetimle yaptığı görüşmede Tangocu’nun mutlaka takıma kazandırılmasını istedi.

(Gunes)