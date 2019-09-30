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  3. Galatasaray'ın Avrupa'da 281. randevusu

Galatasaray'ın Avrupa'da 281. randevusu

Galatasaray'ın Avrupa'da 281. randevusu

Salı günü TT Arena'da Paris Saint Germain ile karşılacak Galatasaray, Avrupa'da 281. sınavını verecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında salı günü Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 281. karşılaşmasına çıkacak.

Galatasaray bugüne kadar mücadele ettiği Avrupa'da, 280 maçta 99 galibiyet, 100 yenilgi ve 74 beraberlik almaya başardı.

280 Maçta rakip fileleri 376 kez havalandırmaya başaran sarı kırmızı ekip, kalesinde 414 gol gördü.

(AA)

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