Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geldi

Sezon başında sarı kırmızılı takıma katılan ancak ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremeyerek kendisinden takım bulması istenen Ryan Babel, Ajax ile anlaşmaya vardı. Ajax ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalaması beklenen Babel, işlemlerinin tamamlanması için Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gidecek.
Hollandalı futbolcu, İstanbul Havalimanı'na gelerek Amsterdam'a gitmek için pasaport işlemlerini gerçekleştirdi ve 19.20'de kalkacak olan uçağını beklemeye geçti.
Galatasaray, Jesse Sekidika ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Ajax ile sözleşme imzalamak üzere Amsterdam'a gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.
Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "Takım Harcama Limitlerine" ilişkin itirazlarının incelenmesine devam edileceğini açıkladı.
Bugün gerçekleşen Beşiktaş Futbol AŞ genel kurul toplantısında, 01.06.2018 - 31.05.2019 tarihlerini kapsayan dönem için Fikret Orman ve yönetimi oy çokluğuyla ibra edilmedi.
Fenerbahçe'nin büyük tartışmalar arasında imza attırdığı Simon Falette'nin bedavaya kiralandığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, antrenmanda ayak bileğinden sakatlandı ve çalışmayı yarıda bıraktı.
Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, bordo-mavili takımda şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.