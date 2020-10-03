Galatasaray'ın 4 golcüsü bir Gomis etmedi!

Fenerbahçe yönetiminin kafasında Papiss Cisse'yle ilgili soru işaretleri vardı ancak teknik direktör Erol Bulut ‘ben ona kefilim' diyerek transferin önünü açtı ve 1+1 yıllık imzalar atıldı.

Dirar'ın dünya umrunda değil! Kafasına göre takılıyor

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Nabil Dirar'a henüz bir talip çıkmadı. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Faslı futbolcu da durumu pek umursar vaziyette değil. Yönetimin eli kolu bağlandı.