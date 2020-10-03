Galatasaray'ın 4 golcüsü bir Gomis etmedi!

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Cimbom'un forvetlerine 20 gol fark attı.
Sarı - kırmızılıların 2018'de Al Hilal takımına sattığı Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan ekibinde 68 gol kaydederken, sarı kırmızılı kulübün Fransız futbolcunun yerine aldığı dört santrfor toplam 48 gol (Radamel Falcao 14, Mbaye Diagne 13, Adem Büyük 11, Eren Derdiyok 10) atabildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bugün saat 14.00'te TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşecek.
Fenerbahçe yönetiminin kafasında Papiss Cisse'yle ilgili soru işaretleri vardı ancak teknik direktör Erol Bulut ‘ben ona kefilim' diyerek transferin önünü açtı ve 1+1 yıllık imzalar atıldı.
Galatasaray, Rangers karşısında hayal kırıklığı yaratan Hollandalı Ryan Babel'in menajerine takım bulması mesaji iletildi.
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Nabil Dirar'a henüz bir talip çıkmadı. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Faslı futbolcu da durumu pek umursar vaziyette değil. Yönetimin eli kolu bağlandı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in 'satmada başarılı değiliz' demesinin sebebi istediği transferlerin yapılamaması.
Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Yarın saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.