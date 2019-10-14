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  3. Galatasaray'ın 23 günde 6 kritik virajı

Galatasaray'ın 23 günde 6 kritik virajı

Galatasaray'ın 23 günde 6 kritik virajı

Galatasaray, Sivasspor ile Cuma günü başlayacak olan kritik süreçte Real Madrid (2), Beşiktaş, Rizespor ve Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.

Sezona istediği gibi başlayamayan G.Saray'da milli ara herkese iyi geldi.

Sakatlıkları bulunan Luyindama, Lemina ve Falcao düzelirken Cuma günü Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyebilecek duruma geldi. Teknik direktör Fatih Terim ise as oyuncuların yanı sıra kulübeyi de görme fırsatı yakaladı.

Forma vermeyi düşündüğü Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Emre Mor'u İstanbulspor (3-2) maçında deneyen Terim, takımını da 23 günde oynanacak 6 kritik maça hazırlıyor.

18 EKİM'DEN 9 KASIM'A

18 Ekim'de Sivas ile başlayacak olan zorlu periyot, 9 Kasım'da Gaziantep'te son bulacak.

Bu periyotta Real Madrid'le iki kez karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, ligde Beşiktaş derbisini oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

(Sabah)

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