'Galatasaray'ı yenip değişiklik getiririz'

ÖZEL RÖPORTAJ | ÖMER ÖZARSLAN

İKİNCİ yarıda Hasan Kartal’ın başkanlığı ve Okan Buruk’un teknik direktörlüğü ile ligde müthiş bir çıkış yapan Rizespor, Başakşehir beraberliğiyle zirvenin dengesini bozdu. Rizespor Başkanı Hasan Kartal felsefesini ve yaptıklarını Akşam’a anlattı. İşte o açıklamalar: Gidişatımız iyi, inşallah bozulmaz. 5 maçımız kaldı. Şimdi Başakşehir maçında yapılan hataları gördünüz. Hakem hatalarını. Normal şartlarda bizim galip gelmemiz gereken bir maçtı ama sonuç berabere bitti. Yapacak bir şey yok. Evet ligde bir değişiklik oldu. Şimdi G.Saray maçımız da var. İnşallah Galatasaray’ı da yener, lige bir değişiklik daha getiririz diye düşünüyorum. İnşallah öyle olacak.

iNŞALLAH AVRUPA’YA GiDERiZ

Takımın yükselişinin bir çok sebebi var. Beni başkan olarak biliyorsunuz Okan Hoca ile beraber geldim. Yeni yönetim anlayışı, ara transferlerin çok iyi olması. Bunların hepsi bir etken tabii. Vallahi bizim hedefimiz her maçta 3 puan almak. Allah nasip ederse de UEFA’ya niye gitmeyelim. Kulüp tarihinde bildiğim kadarıyla Avrupa yok. Ama ligi beşinci bitirmek de bizim için büyük başarı olur.

1 MiLYON EURO KÂR ETTiK

Biz 82 milyon borçla kulübü devraldık. Şu anda 77 milyon TL borcumuz var. Transfere hiç para harcamadık. Bir milyon kar ettik. Futbolcularla yapılan sözleşmeler vardı. 4 milyon euroluk futbolcuyu gönderdik, 3 milyon euroluk futbolcu aldık ve 1 milyon euro kar ettik. Bizim merkez sporcularımızdan kullanmadığımız, işimize yaramayan futbolcular vardı. Bunlardan kulüple ilişkisini kesip gönderdiğimiz futbolculara 4 milyon euro ödememiz gerekiyordu, onları gönderdik ve yerine 3 milyon euroluk futbolcu aldık ve 1 milyon euro kar ettik. Transferi bir milyon Euro karla kapattık.

VEDAT KALSIN iSTERiM

BAŞKAN Kartal, takımın golcüsü Vedat Muriqi hakkındaki transfer söylentilerine açıklık getirdi: Söylenti çok ama resmi teklif yok. Vedat’ı şu istiyor, bu istiyor diye. Şimdi arkadaşlarla iyi niyetle anlaşmak kaydıyla, gitmek isteyen olursa önünü kesmeyiz. Oyuncular artık bizim kardeşimiz gibi. Bizde biraz da duygusal bir yapı var. Onun için o kardeşlerimizin de fi kirlerini alıp, bir yol çizeriz. Vedat’ı çok isteyen varsa, Vedat da istiyorsa bir sakıncası olmaz ama biz isteriz ki Vedat’la beraber devam edelim. Burada kendini buldu.

OKAN HOCA’YLA DEVAM EDERiZ

RİZESPOR’DA harika bir performans gösteren Okan Buruk’la yola devam edip, etmeme konusunda Başkan Kartal görüşlerini şöyle dile getirdi: Okan Hoca’ya da talipler var. Ama tercihi ne olur bilmiyorum. Gitmek isterse bir kardeşimizdir, arkadaşımızdır ona göre bir karar veririz. Ama yoksa ben Okan hocayla devam etmeyi çok istiyorum. Yönetimin devam etme niyeti var.

% 60 BASKAN % 40 YONETiM

Etimesgut’un da başkanı olan Kartal, “Orada borçların % 60’ından başkan, % 40’ından yönetim sorumlu. İnşallah Rize’ye de Etimesgut modelini getirmek istiyoruz” dedi. TÜRKİYE’DE kulüplerin fi nansal problemleri malum. Rizespor başarılı yönetim felsefesiyle hem borçları düşürdü, hem başarıyı büyüttü. Peki bunu nasıl yaptı. İşte Başkan Hasan Kartal’ın açıklamaları: Ben Etimesgut’un da başkanıyım. Süper Lig’deki bir kulübü, sağdan soldan hiçbir kaynak sağlamadan, gelirleriyle kesinlikle iyi yönetirim ve yukarıya oynatırım. Kulübün kaynakları yeter. Bu paralarla kulüp kendi kendini idare edebilir.

TÜRKİYE’DE İLK ÖRNEK

Etimesgutspor bu konuda bir model. İnşallah o modeli Rizespor’a da uygulamayı düşünüyorum. Her yıl genel kurulda borçların tamamının yüzde 60’ından başkan sorumlu olacak, yüzde 40’ından yönetim kurulu. Etimesgut’un tüzüğünde bu var.Türkiye’de böyle bir örnek yok ama biz getirdik Etimesgutspor’a. Tüzüğü değiştirdim. Borçları sıfırlayıp inşallah bunu Rize’de de yapacağım.