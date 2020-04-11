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aksam.com.tr
  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 11:02
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  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 11:02

Galatasaray'ı korkutan gelişme! Onyekuru için devredeler...

Galatasaray'ı korkutan gelişme! Onyekuru için devredeler...

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Cim Bom genç yıldızı tekrar kiralamak isterken, Anderlecht işi bonservisle bitirmek için devrede. Onyekuru'yu sezon başında Monaco'ya kaptıran Sarı-Kırmızılılar, aynı talihsizliği bir kez daha yaşamak istemiyor.

Geçtiğimiz sezon kazanılan iki kupaya performansıyla büyük katkı sağlayan, bu sezon devre arasında döndüğü Galatasaray’da şampiyonluk ümitlerini yeşerten Henry Onyekuru’ya, yeni bir talip daha çıktı.

Genç yıldızın eski takımlarından Anderlecht, oyuncunun bonservisini Monaco’dan alabilmek için harekete geçti. Tam da Sarı-Kırmızılılar’ın Onyekuru’yu tekrar kiralamaya çalıştığı günlerde yaşanan bu gelişme, kulüpte tam anlamıyla tedirginlik yaşatıyor. Sezon başında Nijeryalı futbolcuyu renklerine katmaya hazırlanırken, Monaco’nun araya girerek 15 milyon Euro ödemesiyle hayal kırıklığı yaşayan Cim Bom, aynı senaryoyu bu kez Anderlecht’in yaşatmasına seyirci kalmak istemiyor.

Cim Bom’un en büyük avantajı...

Onyekuru’nun Galatasaray’da kalmak istemesi, kulübün en büyük avantajı. Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncunun bir an önce kiralık kontratını 1 sezon daha uzatırken, satın alma opsiyonunu da ele geçirmeyi planlıyor. Genç yetenekten konuyla ilgili olarak kulübü Monaco ile bir kez daha görüşmesi talep edildi. Tarafların önümüzdeki hafta somut adımlar atması bekleniyor.

(Fanatik)

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