Galatasaray'ı iç saha performansı zirveye taşıdı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 31. hafta müsabakasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk etti. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmayı 2-0 kazanan Galatasaray, Medipol Başakşehir ile puanları (63) eşitledi. Galatasaray, averajla rakibinin önüne geçerek, bu sezon 21 hafta aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'de deplasmanda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Galatasaray, iç sahada ise yenilmeyerek şampiyonluk yarışında avantaj elde etti.

Ligde 31 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 64 kez havalandıran Galatasaray, kalesindeki 29 gole engel olamadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, söz konusu 18 galibiyetin 12'si ile 9 beraberliğin 4'ünü iç sahada aldı. Galatasaray, bu sezon elde ettiği 63 puanın 40'ını Türk Telekom Stadı'nda topladı.

Galatasaray, bu sezonki mağlubiyetlerin tamamını deplasman maçlarında yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 4. haftada Trabzonspor'a 4-0, 6. haftada Akhisarspor'a 3-0, 10. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0, 14. haftada Beşiktaş'a 1-0 yenildi.

Deplasmanda 6 galibiyet, 5 beraberlikle 23 puan toplayan Galatasaray, iç saha performansının 17 puan gerisinde kaldı.

SAHASINDA AVERAJI +34

Galatasaray, sahasındaki golcü kimliğiyle dikkati çekiyor.

Bu sezonki 31 maçta 64 gol atıp, kalesinde 29 gol gören sarı-kırmızılı ekip, sahasında hem hücum hem de savunma açısından iyi bir performans gösteriyor.

Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'ndaki 16 maçta 45 gol atıp, rakiplerinin 11 golüne engel olamadı. Bu performansın ardından Galatasaray'ın averajı +34 olarak gerçekleşti.

Galatasaray, deplasmanda ise 15 maçta 19 gol atıp 18 gol yedi. Sarı-kırmızılı takımın deplasmandaki averajı ise +1 oldu.

İÇ SAHADA SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı.

Ligde iç sahada son puan kaybını 15. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 8 maçtan da galibiyetle galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu maçlarda 27 gol atarken, sadece 4 gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, 8 mücadelenin 5'inde kalesini gole kapattı.

Sarı-kırmızılı takım ligde bu sezonki son iç saha maçını 33. hafta, şampiyonluk mücadelesi verdiği Medipol Başakşehir ile oynayacak.

SAHASINDA YENİLMEZLİK REKORUNU TEKRARLADI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, sahasındaki yenilmezlik rekorunu da egale etti.

Türk Telekom Stadı'ndaki son 35 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, 1996-1998 yıllarındaki evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmeme rekorunu tekrarladı.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 35 maçta mağlup olmadı.

Galatasaray evindeki son 35 lig maçının 30'unu kazanırken 5'inde berabere kaldı.