Galatasaray'ı bitiren virüs

Galatasaray, arka arkaya gelen sakatlıklarla yıkıldı, pandemi sonrasındaki ilk maçından mağlubiyetle ayrılınca şampiyonluk umutları zayıfladı.

-Koronavirüs illeti Teknik Direktör Fatih Terim ve yöneticilere bulaştı, Başkan Mustafa Cengiz’in hastalığı nedeniyle sarı-kırmızılıların pusulası şaştı

-Marcao ile başlayan sakatlık belası Aslan’ın yakasına yapıştı, Muslera’nın ayağının kırılması ve Andone’nin sezonu kapaması da Galatasaray’ı köşeye sıkıştırdı

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray bir anda tepetaklak oldu. Pandemi arasına moralli, formda ve bütün verilerde zirvede giren Cim-Bom, 3 ay sonra çıktığı maçta Rize’de tel dökülürken, Muslera ve Andone’nin ağır sakatlığıyla sarsıldı. Bu sezona kötü başlayan ama ligin ikinci yarısıyla beraber toparlayan sarı-kırmızılılar, hastalık ve sakatlıklarla ağır yara alırken, Trabzonspor ve Başakşehir’in kazandığı haftada yaşanan 3 puanlık kayıp ile büyük darbe yedi.Son iki yılın şampiyonu Galatasaray bir anda tepetaklak oldu. Pandemi arasına moralli, formda ve bütün verilerde zirvede giren Cim-Bom, 3 ay sonra çıktığı maçta Rize’de tel dökülürken, Muslera ve Andone’nin ağır sakatlığıyla sarsıldı.

Bu sezona kötü başlayan ama ligin ikinci yarısıyla beraber toparlayan sarı-kırmızılılar, hastalık ve sakatlıklarla ağır yara alırken, Trabzonspor ve Başakşehir’in kazandığı haftada yaşanan 3 puanlık kayıp ile büyük darbe yedi.

İşte koronavirüs ile birlikte gelen Galatasaray’ın üzerindeki sıkıntılar:

1. VİRÜS BULAŞTI: Galatasaray, koronavirüsten en fazla etkilenen kulüp oldu. İlk önce İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak daha sonra ise Teknik Direktör Fatih Terim koronavirüse yakalandı. Sarı-kırmızılılarda bu ikiliden sonra virüse yakalanan diğer bir isim de Başkan Yardımcısı Yusuf Günay oldu.

2. BAŞKAN CENGİZ UZAKLAŞTI: Yine pandemi sürecinde Galatasaray camiasını sarsan bir diğer gelişme ise Başkan Mustafa Cengiz’in sağlık problemi oldu. Beyin ve mideden iki operasyon geçiren Cengiz için kemoterapi süreci başladı. Kulüp işleri de yoğunluklu olarak yönetici arkadaşlarına kaldı.

3. MARCAO SAKATLANDI: Antrenmanda iç yan bağlarından sakatlanan Brezilyalı stoper 3-4 hafta forma giyemeyecek. Bu da stoper sıkıntısını iyice ortaya çıkardı.

4. MUSLERA ACISI: Rize deplasmanında ayağı iki yerden kırılan Muslera sezonu kapattı. Kariyerinin en ağır sakatlığını yaşayan Uruguaylı eldiven 6-8 ay forma giyemeyecek olması, Cim-Bom’un kalesi için ayrı bir darbe oldu.

5. ANDONE’NİN ŞANSSIZLIĞI: Kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’da ikinci büyük sakatlığını yaşayan Andone sezonu kapattı. Çaykur Rize kalecisi Tarık ile çarpışması büyük şanssızlıktı.

6. İKİ İSİM DE CEZALI: Galatasaray’da sakatlıklar yetmezmiş gibi, bir de görülen kartlar iki cezalı oyuncu yarattı. Donk ve Adem’in cezalı olmasıyla Cim-Bom’da Gaziantep maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanmaya başladı.