SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray-Gençlerbirliği CANLI ANLATIM Galatasaray-Gençlerbirliği CANLI ANLATIM Galatasaray, Süper Lig'de günün son maçında kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

Ünal Karaman geri dönüyor Ünal Karaman geri dönüyor Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıkları söyledi.

Sivasspor seriye bağladı... Sivasspor seriye bağladı... Süper Lig'in 24. hafta maçında Sivasspor, Ankaragücü deplasmanında Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Yatabare'nin golleriyle 3-0 galip geldi.

Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Galatasaray taraftarından sürpriz karar! Galatasaray taraftarından sürpriz karar! Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Gençlerbirliği ile oynanacak maç öncesi Mehmetçiklerimizi anmak için bir karar aldı.

Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü buldu Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü buldu Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Başkan Ali Koç, Yanal'ın olası istifasını düşünerek bir B planı hazırladı ve sarı lacivertli takımın yeni hocasını şimdiden belirledi.