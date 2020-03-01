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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 19:36
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  • 01 Mart 2020 Pazar 19:37

Galatasaray-Gençlerbirliği CANLI ANLATIM

Galatasaray-Gençlerbirliği CANLI ANLATIM

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Galatasaray, Süper Lig'de günün son maçında kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

İLK 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Feghouli, Taylan, Ömer Bayram, Onyekuru, Falcao

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Flavio, Halil İbrahim, Yasin, Fabricio, Candeias, Berat, Sessegnon, Sio

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SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray-Gençlerbirliği CANLI ANLATIM
Galatasaray-Gençlerbirliği CANLI ANLATIM

Galatasaray-Gençlerbirliği CANLI ANLATIM

Galatasaray, Süper Lig'de günün son maçında kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

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