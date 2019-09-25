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  3. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Trabzonspor-Beşiktaş maçında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Koray Gençerler.

Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında ise Ali Palabıyık düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Serkan Tokat.

İŞTE 6. HAFTANIN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER

27 Eylül Cuma

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

28 Eylül Cumartesi

15.00 Y. Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

17.30 Aytemiz Alanyaspor- D.G. Sivasspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Eylül Pazar

14.00 İ.H. Konyaspor-İ.M. Kayserispor: Alper Ulusoy

16.30 Antalyaspor- BTC Türk Y. Malatyaspor: Bahattin Şimşek

16.30 Ankaragücü- Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali şansalan

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