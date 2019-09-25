Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
Süper Lig'in 6. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Trabzonspor-Beşiktaş maçında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.
Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Koray Gençerler.
Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında ise Ali Palabıyık düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Serkan Tokat.
İŞTE 6. HAFTANIN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER
27 Eylül Cuma
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
28 Eylül Cumartesi
15.00 Y. Denizlispor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
17.30 Aytemiz Alanyaspor- D.G. Sivasspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
29 Eylül Pazar
14.00 İ.H. Konyaspor-İ.M. Kayserispor: Alper Ulusoy
16.30 Antalyaspor- BTC Türk Y. Malatyaspor: Bahattin Şimşek
16.30 Ankaragücü- Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
30 Eylül Pazartesi
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe: Ali şansalan