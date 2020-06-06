Galatasaray'de test sonuçları açıklandı

Sarı-kırmızıı kulüpten yapılan açıklamada, 'Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır' ifadelerine yer verildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de Fenerbahçe, sol bek arayışlarını sürdürüyor... Uzun yıllardır sol bek sıkıntısı yaşayan sarı-lacivertliler bu sefer işi sağlama almak isterken; sürpriz bir isim öne çıktı.
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu ve başkan Ali Koç'un katıldığı toplantının detayları ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin gündemde yer alan yeni teknik direktör adaylarına tek tek yüzdelik verildi. İşte detaylar...
Almanya Bundesliga'nın 30'uncu haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Bayern Leverkusen'e konuk oldu. Konuk ekip karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.
Queens Park Rangers'ta forma giyen Nijeryalı genç kanat Osayi-Samuel ile Fenerbahçe'nin anlaşma noktasına geldiği iddia edildi.
İtalyan devi Juventus'un, Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile ilgilendiği iddia edildi. Yıldız futbolcunun talipleri arasında Bayern Münih ve Leipzig gibi kulüpler de yer alıyor.
Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'a, piyango gibi bir teklif geldi. Aslan'da ilk teklif Al Nasr'a kiralanan Maicon'a gelirken, ikinci teklif kasayı dolduracak cinsten...
Yeni sezon bütçesi konusunda birçok söylenti ortaya atılan Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi biten oyunculardan Nikola Kalinic, Joffrey Lauvergne ve Derrick Williams ile sözleşme yenilenmeyeceği belirtildi.