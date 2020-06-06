Galatasaray'de test sonuçları açıklandı

Galatasaray Kulübü, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızıı kulüpten yapılan açıklamada, 'Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır' ifadelerine yer verildi.