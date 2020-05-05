Galatasaray'dan yerli operasyonu! İşte listedeki yıldızlar...

Koronavirüs salgını sonrası maliyetleri düşürmeye karar veren Galatasaray'da kadro artık Türk ağırlıklı olacak.

Sarı-Kırmızılılar ilk 11’in önemli bir kısmında, 28 kişilik kadronun da büyük çoğunluğunda yerli futbolculara yer verecek. Gündemde kimler yok ki... Mert Hakan’dan Arda Turan’a, Emre Kılınç’tan Okay Yokuşlu’ya, işte hedefteki o isimler ve detayları...

Galatasaray’da büyük yerli operasyonu başlıyor... Koronavirüs salgınıyla başlayan finansal kriz sebebiyle kadro maliyetini düşürme kararı alan Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezondan itibaren Türk oyunculara ağırlık verecek. Teknik patron Fatih Terim bu doğrultuda geniş bir liste hazırladı. İşte listedeki adaylar ve son durumları...

MERT MÜLDÜR

Fatih Terim’in listesindeki favori isimlerden, ancak transferi tıpkı Okay Yo kuşlu’da olduğu gibi oldukça zor görünüyor. Sağ bekte Mariano’nun durumunun belirsiz olması sebebiyle gündemde. 21 yaşındaki oyuncuyu 5 milyon Euro’ya alan İtalyan kulübü Sassuolo da Mert Müldür’ü kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Sarı- Kırmızılılar önümüzdeki günlerde Türkiye’ye transferinin mümkün olup olmayacağını araştıracak.

OKAY YOKUŞLU

Listede transferi en zor isimlerden biri Okay Yo kuşlu. Fatih hoca onu kadroda görmeyi çok istiyor. Sezon bittiğinde elinde ön libero kalmayacak olan Te rim, Okay’ın uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecek kapasitede bir futbolcu olduğunu düşünüyor. Ancak Okay Yo kuşlu, şimdilik Türkiye’ye dönme fikrine çok sıcak bakmıyor. Ay rıca bir ara gemileri yaktığı Celta Vigo’da, hocası değiştikten sonra tekrar ilk 11’d e süre almaya başladı. Dolayısıyla şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Bunun yanında bonservis konusu da bir diğer zorlu detay olacak.

EMRE KILINÇ

Tpkı Mert Hakan Yandai gibi onun da Sivasspor'la olan kontratı bitiyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik özellikleri itibarıyla tam da Fatih Terim'in aradığı tipte bir isim. Solak olan ve ters kanatta görev yapan Emre, hızlı hücumlara yatkınlığı, çalım becerisi ve savunma arkasına yaptığı koşularla Galatasaray'a müthiş bir tempo kazandırabilir. Bonservis bedelinin bulunmaması, Fenerbahçe'nin devrede olmasına rağmen devre arasında Cim Bom'la söz kesmesi, bu transferin de büyük ihtimalle gerçekleşeceğini gösteriyor.

MERT HAKAN YANDAŞ

Sivasspor’daki sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki hücuma yönelik orta saha oyuncusuyla Fenerbahçe de yakından ilgileniyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar, sezonun flaş ismiyle devre arasında söz kesti. Önceliği Avrupa olsa da, virüs salgını sonrası “En mantıklı karar Türkiye’de kalmak” diyen Mert Hakan Yandaş’ın Galatasaray’a transferi büyük ihtimalle gerçekleşecek. Hem 10 numara hem de 8 numara oynayabilmesi, skora yakınlığı, temposu, fiziksel özellikleri ve Galatasaraylı olması itibarıyla, Sarı- Kırmızılılar için flaş bir transfer anlamı taşıyor.

SEMİH KAYA

Terim’in üçüncü döneminde büyük bir çıkış yakalamıştı. Dördüncü döneminde kiralık olarak döndü, bekleneni veremedi. Buna rağmen Sparta Prag’la sözleşmesi bitiyor ve hem iyi bir yedek olması hem de diğer savunma oyuncularına liderlik yapması için transfer edilecek.

ERDOĞAN YEŞİLYURT

Sivasspor’la sözleşmesi sona ererken İstanbul devlerini peşinden koşturan üçüncü isim Erdoğan Yeşilyurt. Bu sezon hem Galatasaray’a hem de Beşiktaş’a gol atmayı başaran 26 yaşındaki kanat oyuncusu, her ne kadar önceliği kendi kulübüne verse de Sarı- Kırmızılılar bu işi bitirmeye kararlı

NAZIM SANGARE

Sağ bek pozsiyonu için birçok aday belirleyen Galatasaray, Milli formayı da giyen Antalyasporlu Nazım Sangare ile ilgileniyor. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2022’ye kadar devam ediyor.

ARDA TURAN

Devre arasında dönmeyi çok istediği yuvasından haber beklerken, kulüp başkanı Mustafa Cengiz’in şerh koymasıyla evde kaldı. Ancak buzları erittiği hocası Fatih Terim onu yine çok istiyor. Bu kez yönetim tarafından Te rim’in ricası geri çevrilmeyecek. Arda gelecek sezon Galatasaray’a dönerken onunla beraber takıma katılacak diğer yerlilere abilik yapacak.

EMRE ÇOLAK

Yerli operasyonunda adı Galatasaray’la anılan bir diğer isim altyapı çıkışlı Emre Çolak... Kariyerini bir süredir yurt dışında sürdüren 28 yaşındaki futbolcunun Deportivo ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Emre de, kadro derinliğini arttırması amacıyla tekrar Galatasaray’a dönebilir.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN

Çaykur Rizespor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki 1.88’lik forvet Oğulcan Çağlayan, Galatasaray’ın yerli operasyonunda gündeme gelen bir başka genç isim.

(Fanatik)