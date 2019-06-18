Galatasaray'dan yeni scout hamlesi: Grady Diangana
Galatasaray, West Ham’da forma giyen 21 yaşındaki Grady Diangana için görüşmelere hız verdi.
Hızı, çevikliği ve yeteneği ile ön plana çıkan genç oyuncu, West Ham formasıyla 17’si Premier Lig’de olmak üzere 30 maçta forma giyerken 4 gol atıp, 1 asist yaptı. Aynı zamanda İngiltere U20 Milli Takım oyuncusu olan sağ kanat oyuncusunun 2022’ye kadar West Ham ile sözleşmesi devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinden talibi olan genç oyuncu ile kiralık olarak anlaşmanın yollarını arıyor.
(Star)