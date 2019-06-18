Galatasaray'dan yeni scout hamlesi: Grady Diangana

Hızı, çevikliği ve yeteneği ile ön plana çıkan genç oyuncu, West Ham formasıyla 17’si Premier Lig’de olmak üzere 30 maçta forma giyerken 4 gol atıp, 1 asist yaptı. Aynı zamanda İngiltere U20 Milli Takım oyuncusu olan sağ kanat oyuncusunun 2022’ye kadar West Ham ile sözleşmesi devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinden talibi olan genç oyuncu ile kiralık olarak anlaşmanın yollarını arıyor.

(Star)