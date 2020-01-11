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aksam.com.tr
  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 18:28
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  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 18:32

Galatasaray'dan üst üste 6. galibiyet

Galatasaray'dan üst üste 6. galibiyet

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Türk Telekom'u 93-71 yendi.

Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta, üst üste 6. toplamda ise 12 galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise ligde 9. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda pota altını kullanarak başladı ve ilk 5 dakikayı Türk Telekom, 11-7 önde geçti. Galatasaray Doğa Sigorta, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla üstünlüğü eline aldı ve ilk çeyreği 22-16 önde tamamladı.

Tempolu başlayan ikinci çeyrekte Ege Arar'la pota altından sayılar bulan Galatasaray Doğa Sigorta, 16. dakikayı 32-26 üstün tamamladı. Hücumda Harrison'la etkili olan sarı-kırmızılılar, bu oyuncunun son saniyede attığı 3 sayılık basketle soyunma odasına 49-33 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Göksenin Köksal'ın iyi oyunuyla farkı artıran Galatasaray Doğa Sigorta, 24. dakikada 59-41'lik üstünlük kurdu. Türk Telekom çok fazla duş şut kaçırıp rakibine de hücum ribaundlarını verince, Galatasaray Doğa Sigorta farkı 20 sayıya çıkararak final periyoduna girdi: 69-49.

Son çeyrekte rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 93-71 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ahmet, Tatlıcı, Polat Parlak

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 8, Göksenin Köksal 13, Harrison 17, Poythress 11, Auguste 8, Whittington 17, Hasan Emir Gökalp, Yiğit Arslan, Can Korkmaz 8, Ege Arar 4, Caner Erdeniz 4, Ayberk Olmaz 3

Türk Telekom: Campbell 5, Johnson 10, Hunter 2, Metin Türen 3, Fall 10, Muhammed Mustafa Baygül 7, Polat Kaya 6, Şafak Edge 5, Ercan Bayrak, Akif Egemen Güven 10, Wiltjer 9, Efe Beşok 4

1. Periyot: 22-16

Devre: 49-33

3. Periyot: 69-49

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