Galatasaray'dan transfer harekatı! Süper Lig'den 4 yıldız birden...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray, bir taraftan da gelecek sezonun planlarını yapıyor.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan bazı isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı takım, deneyimli teknik adam Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ise alınacak isimler için harekete geçti.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Sivasspor formasıyla harika bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la büyük oranda anlaştı. İki futbolcu için de bonservis ödenmeyecek.
Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Göztepeli Serdar Gürler de listede yer alıyor. İzmir kulübünde kiralık oynayan yıldız futbolcunun Huesca ile 2022'ye kadar sözleşmesi var.
Yönetim sezon sonunda Antalya ile sözleşmesi bitecek olan Nazım Sangare ile de görüşüyor. Milli sağ bekle Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor.
Bir dönem Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Bernard Mensah, Beşiktaş'ın gündemine girdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler üzerinde yoğunlaşan Siyah-Beyazlı yönetim, başarılı futbolcuya yeni sezonda Beşiktaş forması giydirmek için girişimlere şimdiden başladı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic var...
Galatasaray'a Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer olan Şener Özbayraklı performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Tecrübeli sağ bekle sezon sonu yolların ayrılacağı öğrenildi.
İNGİLİZ basını, Beşiktaş'ın, Aston Villa'da forma giyen eski Kasımpaşa oyuncusu Mahmut Trezeguet'le görüştüğünü iddia etti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer için harekete geçildi.
GALATASARAY yeni sezonda da Diagne'yi kadrosunda düşünmüyor.
Liverpool ve Chelsea'nin Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinde koşturan Uğurcan Çakır'ı izleme planları koronavirüs sebebiyle ertelendi. İngiliz devleri alınan önlemler doğrultusunda başarılı kaleci için scout ekiplerini Başakşehir maçına gönderemedi.