Galatasaray'dan transfer harekatı! Süper Lig'den 4 yıldız birden...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer için harekete geçildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray, bir taraftan da gelecek sezonun planlarını yapıyor.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan bazı isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı takım, deneyimli teknik adam Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ise alınacak isimler için harekete geçti.

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Sivasspor formasıyla harika bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la büyük oranda anlaştı. İki futbolcu için de bonservis ödenmeyecek.

Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Göztepeli Serdar Gürler de listede yer alıyor. İzmir kulübünde kiralık oynayan yıldız futbolcunun Huesca ile 2022'ye kadar sözleşmesi var.

Yönetim sezon sonunda Antalya ile sözleşmesi bitecek olan Nazım Sangare ile de görüşüyor. Milli sağ bekle Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor.