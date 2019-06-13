  • $5,8751
  • 6,6366
  • 252.914
  • 90.501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Haziran 2019 Perşembe 18:18 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:23

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüken, gazetelerde yer alan bazı transfer iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında "1. transfer ve tescil dönemi TFF tarafından ilan edilmemiş dolayısıyla henüz başlamamıştır. Bu sürecin resmen başlaması ile birlikte transferlerle ilgili KAP bilgilendirmelerinin medya organlarımız tarafından paylaşılacağını önemle hatırlatırız." denildi.

İşte Galatasaray Kulübü'nün açıklaması

"Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüz'ün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir.

Ancak her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de her gün çeşitli mecralarda Kulübümüz ile ilgili hayal ürünü transfer haberleri yer almaktadır. Bu doğrultuda; Camiamızdan ve taraftarlarımızdan, Kulübümüz ve Yönetimimizi yıpratmaya yönelik bu tarz gerçek dışı iddialara itibar etmemelerini rica ederiz.

Unutulmamalıdır ki 1. transfer ve tescil dönemi TFF tarafından ilan edilmemiş dolayısıyla henüz başlamamıştır. Bu sürecin resmen başlaması ile birlikte transferlerle ilgili KAP bilgilendirmelerinin medya organlarımız tarafından paylaşılacağını önemle hatırlatırız."

Baykal Canlı Yayında Sağlık Durumunu Anlattı

<p>ABD´nin S-400 anlaşması üzerinden Türkiye´ye F-35 şantajı devam ederken, F-35 muadili savaş uçakl

´Türkiye, F35 Yerine J-31´i Ve Su-57´yi Alabilir´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copa America'nın stadyumları

Pençe Harekatı'nda patlatılmaya hazır EYP imha edildi

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.