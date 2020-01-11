Galatasaray'dan tek gollü hazırlık

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Galatasaray, Adana Demirspor ile özel maçta karşılaştı.
Sarı-kırmızılı takım müsabakaya Okan Kocuk, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.
Karşılaşmanın 46. dakikasında Galatasaray'da Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Emin Bayram, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Selçuk İnan, Mario Lemina, Jesse Sekidika, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük oyuna girdi.
Mücadelenin 78. dakikasında Sekidika'nın yerine ise Emre Mor maça dahil oldu.
Galatasaray, 7. dakikada Ömer Bayram'ın pasında Feghouli'nin kaydettiği golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Galatasaray Ryan Babel'in ayrılığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar Ajax'a kiraladıkları Hollandalı oyuncu için 1,55 milyon euro kiralama bedeli alınacağını duyurdu.
Galatasaray'ın stoper transferindeki bir numaralı hedefi Mert Çetin için İtalya'dan sıcak bir transfer haberi geldi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hayata geçirdiği "Sporda Şiddetsiz İletişim" projesine dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sıtmaya yakalanan Nijeryalı futbolcuları Henry Onyekuru'nun yaklaşık 3 hafta içinde sağlığına kavuşacağını söyledi.
İngiltere Premier Lig’in 22. hafta mücadelesinde Arsenal deplasmanda Crystal Palace’a konuk oldu. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına ilişkin itirazı, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin başvurularını reddetmesinin ardından federasyondan yeni bir açıklama geldi.