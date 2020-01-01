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  3. Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Ben Arfa için devreye girdi

Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Ben Arfa için devreye girdi

Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Ben Arfa için devreye girdi

Fransız basınındaki haberlere göre; Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi.

Ben Arfa transferinde yarış kızışıyor. Fransa'dan Lyon'un devrede olduğu yıldız futbolcu için Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'nin de istediği kaydedildi. Sezon başında da sarı lacivertlilerle ismi sık anılan Ben Arfa ise henüz geleceği konusunda karar vermedi.

Fransız basınında Foot Mercato'nun haberine göre, Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'nin de Ben Arfa transferinde devreye girdiği iddia edildi. Galatasaray'ın 18 aylığına 4.5 milyon değerinde teklifte bulunduğu öne sürülen Fenerbahçe'nin bu teklifin üstüne çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

FRANSA'DAN İSE LYON DEVREDE

Öte yandan Ben Arfa ile yakından ilgilenen kulüplerin başında ise Lyon geliyor. Ancak Lyon'un henüz resmi teklif yapmadığı ve Ben Arfa'nın Lyon'un teklifini beklediği, bu öneri sonrasında geleceğini şekillendireceği öğrenildi.

(Futbol Arena)


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