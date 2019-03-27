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Galatasaray'dan Diagne açıklaması

Galatasaray'dan Diagne açıklaması

Galatasaray Spor Kulübü, Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin sakatlığına ilişkin resmi açıklama yayınladı.

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Galatasaray, Senegal Milli Takımı'ndan sakat dönenen golcü futbolcusu Mbaye Diagne'nin son durumuna ilişki açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün sakatlığına dair resmi sitesinden şu ifadelere yer verdi;

"Senegal Mili Takımı'nın Mali ile oynadığı maçta omzunun üstüne düşmesinin ardından oyuna devam edemeyen ve ilk tedavisi milli takımında yapılan Mbaye Diagne'nin son durumu, İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek olan ileri tetkiklerin ardından belli olacak."

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