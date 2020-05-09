Galatasaray'dan savunmaya takviye geliyor

Luyindama sakatlandıktan sonra Donk’u stopere çeken, Marcao’dan ise tam anlamıyla beklenen verimi alamayan Galatasaray’da lig sonrası savunma hattı değişecek gibi gözüküyor. Sarı-Kırmızılılar, futbolcu satışına göre burayı 2 hatta 3 isimle takviye edebilir. Gündemdeki oyunculardan biri; Eray Cömert. Devre arasında da listede olan 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu, 2019’da milli takım tercihini İsviçre’den yana kullanmıştı. 1.83 boyundaki savunmacı, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon 21’i lig olmak üzere toplam 35 resmi maça çıkan Eray, 3 gollük de skor katkısı sağladı.
Arsenal’in de radarında
Daha önce Arsenal’in de radarında olan genç stoperin kulübüyle 2022’ye kadar kontratı bulunuyor. Piyasa değeri 2.3 milyon Euro gösterilen Eray Cömert konusunda çalışmalar başladı. Galatasaray’ın profesyonelleri, aracılar vasıtası ile Basel Kulübü’nün nabzını yokluyor.
(Fanatik)
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