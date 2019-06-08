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08 Haziran 2019 Cumartesi 10:05 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:44

Galatasaray'dan Salih Uçan sürprizi

Galatasaray'dan Salih Uçan sürprizi

Yerli futbolcu avına çıkan Galatasaray, Empoli'den ayrılan Salih Uçan'ı sürpriz bir şekilde transfer gündemine aldı. Fatih Terim'in transfer için onay verdiği ve önümüzdeki günlerde temasa geçileceği öğrenildi.

Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi... Sarı-Kırmızılılar, Empoli'den ayrılan Salih Uçan'ı istiyor.

14 MAÇTA 1 GOL ATTI

Teknik direktör Fatih Terim'in transfer için onay verdiği ve önümüzdeki günlerde temasa geçileceği öğrenildi. 

Daha önce Fenerbahçe formasını da giyen 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Empoli formasıyla Serie A'da 14 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı. 

Dün Empoli'ye veda eden Salih yayınlacağı mesajda, "Beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçirdiğim bir yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarımıza, herkese teşekkürler" dedi.

(Türkiye)

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