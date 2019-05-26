Galatasaray'dan Rizespor'a oyuncu yok

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon kadroda düşünmediği Ahmet Çalık ve Ömer Bayram'a Rizespor'un talip olduğu öğrenildi.

Karadeniz ekibi, iki oyuncu için temaslara başlarken, Başkan Cengiz'in 32. haftada Rize'de oynanan maçta ve sonrasında yaşananlar nedeniyle yeşil-mavililere oyuncu vermeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Ahmet Çalık ve Ömer Bayram'ın adı takasta kullanılacak isimler arasında da geçerken, Rizespor'a gitmeleri ise beklenmiyor.

Fatih Terim gönderilecek oyuncular konusunda önemli bir karar verecek olurken, bu iki oyuncuyu da Sivasspor karşılaşmasında oynatarak bir şans daha vermişti.

(Takvim)