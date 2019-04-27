Galatasaray'dan resmi açıklama! 'Borsada şampiyon'
Borsada işlem gören kulüpler arasında 928,8 TL’lik piyasa ile değeri ile Galatasaray Sportif A.Ş rakiplerini çok gerilerde bıraktı.
Galatasaray Sportif A.Ş'nin işlem gören hisseleri ile alakalı kulüpten açıklama geldi.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;
Borsada işlem gören kulüpler arasında 928,8 TL’lik piyasa ile değeri ile Galatasaray Sportif A.Ş rakiplerini çok gerilerde bıraktı.
Mali ve Sportif alandaki başarılarıyla, Yatırımcısına sene başından bu yana %41 kazandıran Sportif A.Ş hisseleri, Nisan ayı içerisinde de yaklaşık %70 artış göstererek kazandırmaya devam etti.