Galatasaray'dan resmi açıklama! 'Borsada şampiyon'

Galatasaray Sportif A.Ş'nin işlem gören hisseleri ile alakalı kulüpten açıklama geldi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

Borsada işlem gören kulüpler arasında 928,8 TL’lik piyasa ile değeri ile Galatasaray Sportif A.Ş rakiplerini çok gerilerde bıraktı.

Mali ve Sportif alandaki başarılarıyla, Yatırımcısına sene başından bu yana %41 kazandıran Sportif A.Ş hisseleri, Nisan ayı içerisinde de yaklaşık %70 artış göstererek kazandırmaya devam etti.