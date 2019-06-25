Galatasaray'dan Mert Çetin sürprizi

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, sarı kırmızılılar yerli stoper takviyesi de yapacak. Bu doğrultuda Gençlerbirliği'nde forma giyen Mert Çetin, sarı kırmızılıların radarına girdi.

Sarı kırmızılılar, transfer döneminde yerli stoper takviyesi de yapacak. Gençlerbirliği'nde forma giyen Mert Çetin de Galatasaray'ın radarına giren isim oldu. Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper için Başkent ekibinin kapısını çalacak. Gençlerbirliği'ne, Mert Çetin için takasa teklifinde bulunulacak.

Galatasaray, Başkent ekibine eski kaptanı Ahmet Çalık'ı takas olarak teklif edip Mert Çetin'i kadrosuna katmaya çalışacak.

(Futbol Arena)