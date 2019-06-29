Galatasaray'dan Mehmet Topal hamlesi! Fatih Terim onay verirse imzalar atılacak

Sürpriz bir şekilde Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mehmet Topal'ın yolu yeniden Florya'ya düşebilir.

KARAR TERİM'İN

Tecrübeli yıldızın menajeri Batur Altıparmak'ın Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldiği öğrenildi. Görüşmede Mehmet Topal'ın son durumu ve maaş isteği masaya yatırıldı. Sarı-kırmızılı yöneticiler konuyu teknik direktör Fatih Terim'le masaya yatırdıktan sonra kesin kararını verecek. Yerli rotasyonunu genişletmek için büyük çaba harcayan Terim'in tecrübeli futbolcunun transferine sıcak bakabileceği gelen bilgiler arasında. Transferin kısa süre içinde netliğe kavuşması bekleniyor.

STOPER OLARAK GELEBİLİR

Yerli stoper rotasyonunda sıkıntı yaşayan Fatih Terim'in Mehmet Topal'ı bu bölgede oynatmak için transfer edebileceği belirtiliyor.

GALATASARAY'DA ADINI DUYURDU

2006 yılında Çanakkale Dardanelspor'dan Galatasaray'a transfer olan Mehmet Topal, sarı-kırmızılı forma altında ismini duyurdu. 4 sezon Galatasaray'da görev yapan Topal ardından Valencia'nın yolunu tuttu.

(Takvim)