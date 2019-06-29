Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'dan Mehmet Topal hamlesi! Fatih Terim onay verirse imzalar atılacak

Galatasaray'dan Mehmet Topal hamlesi! Fatih Terim onay verirse imzalar atılacak

Galatasaray'dan Mehmet Topal hamlesi! Fatih Terim onay verirse imzalar atılacak

Fenerbahçe ile yolları ayıran Mehmet Topal’ın menajeri Batur Altıparmak’ın Galatasaray ile masaya oturduğu öğrenildi. Transferde son kararı Fatih Terim verecek.

Sürpriz bir şekilde Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mehmet Topal'ın yolu yeniden Florya'ya düşebilir.

KARAR TERİM'İN

Tecrübeli yıldızın menajeri Batur Altıparmak'ın Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldiği öğrenildi. Görüşmede Mehmet Topal'ın son durumu ve maaş isteği masaya yatırıldı. Sarı-kırmızılı yöneticiler konuyu teknik direktör Fatih Terim'le masaya yatırdıktan sonra kesin kararını verecek. Yerli rotasyonunu genişletmek için büyük çaba harcayan Terim'in tecrübeli futbolcunun transferine sıcak bakabileceği gelen bilgiler arasında. Transferin kısa süre içinde netliğe kavuşması bekleniyor.

STOPER OLARAK GELEBİLİR

Yerli stoper rotasyonunda sıkıntı yaşayan Fatih Terim'in Mehmet Topal'ı bu bölgede oynatmak için transfer edebileceği belirtiliyor.

GALATASARAY'DA ADINI DUYURDU

2006 yılında Çanakkale Dardanelspor'dan Galatasaray'a transfer olan Mehmet Topal, sarı-kırmızılı forma altında ismini duyurdu. 4 sezon Galatasaray'da görev yapan Topal ardından Valencia'nın yolunu tuttu.

(Takvim)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hadise'nin bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Behzat Ç'nin yayın tarihi belli oldu!
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin büyük sırrını açıkladı!
Pelin Karahan: Regresyonla 28 kilo verdim
Ünlü CEO'dan Selena Gomez'e 'özel' teklif
<p>Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk semalarından bildiri attı. Bildiride, ´

PKK´ya Teslim Ol Mesajı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hamzabeyli sınır kapısındaki yenileme çalışmaları devam ediyor.