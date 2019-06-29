Galatasaray'dan Marcao yanıtı: Komik

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdaki futbolculara gelen teklifler dikkat çekiyor. İtalya'nın Atalanta kulübü Marcao'ya talip olurken menajerler de Avrupa'nın dikkat çeken oyuncusu için sarı kırmızılı yönetme bonservis bedeli adına istedikleri rakamı sordu. Galatasaray'ın ise bu konuda tavrı net oldu. Atalanta Kulübünün 12 milyon euro bonservis bedeli teklifi sunmaya hazırlandığı Marcao için bu rakamı komik buldu.

Teknik Direktör Fatih Terim, 2019/20 sezonu kadrosunu oluştururken ‘vazgeçilmez' isimler arasında gösterip ve ayrılığını kesinlikle istemediği Marcao'dan Galatasaray da kolay kolay vazgeçmeyeceğini gösterdi. Sarı kırmızılı yönetim “Kalitesi ve pozisyon bilgisi yüksek, solak bir stoper” ifadesi kullanarak Brezilyalı oyuncunun bonservis bedelini 25 milyon euro olarak belirledi.

Ocak ayında 4 milyon euro karşılığında Chaves Kulübünden alınan oyuncu için Galatasaray, bu oyuncuyu kesinlikle satmayı düşünmediğini ancak 25 milyon euro ve üzerinde bir rakam teklif edilirse ancak bu konuyu gündeme alabileceklerini iletti. Marcao'yu takip eden Atalanta başta olmak üzere kulüpler bu rakama yani 25 milyon euroya çıkarsa söz Fatih Terim ve yönetimde olacak.

Kariyerine Atletico PR altyapısında başlayan Marcao, sırasıyla Rivo Ave ve Chaves kulüplerinde oynadı. 23 yaşındaki genç stoper, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da toplamda 21 maça çıktı. Marcao'nun 2022 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

(Futbol Arena)