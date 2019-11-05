Galatasaray'dan Kenan Karaman harekatı

Çaykur Rizespor galibiyetiyle morallenen Galatasaray, şimdiden devre arası için çalışmalara başladı. Bu sezon kanatlardan beklediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, hızlı ve skorer bir kanat oyuncu transferi için yönetime raporunu sundu.

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Karaman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in listesine girdi. Sarı-kırmızılı takımın hocası, 25 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda görmek istediğini yöneticilere iletti.

Bundesliga'da alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen yıldız futbolcu daha önce de ile Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

YILDIZI PARLADI

Bu sezon kanatlarda sıkıntı yaşayan Galatasaray'da yönetimin, Fatih Terim'in Kenan Karaman ile ilgili talebi üzerine görüşmelere başladığı ifade edildi. Fortuna Düsseldorf ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan'ın değeri 2.5 milyon euro civarında... Başarılı futbolcunun, bonservisinin alınması planlanıyor.

Alman ekibiyle bu sezon ligde 8 maça çıkan Kenan, bir kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı. Ay-yıldızlıların Avrupa elemelerindeki 5 karşılaşmasında forma giyen Kenan, performansıyla tam puan almıştı.

(Takvim)