Galatasaray'dan karşı atak! Dursun Özbek'e dava açılıyor

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray yönetimi, eski başkanlardan Dursun Özbek'in, sarı-kırmızılı kulüpten 13 milyon 604 bin euroluk alacağı için icra takibi başlatması üzerine acil olarak toplandı.

Toplantıda Özbek'e karşı dava açılması kararı konuşuldu.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Galatasaray'da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz" dedi.

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