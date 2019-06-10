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10 Haziran 2019 Pazartesi 11:43 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:43

Galatasaray'dan Juan Mata'ya 3 yıllık sözleşme teklifi

Galatasaray'dan Juan Mata'ya 3 yıllık sözleşme teklifi

Transfer dönemine Ryan Babel ve Şener Özbayraklı’yı kadrosuna katarak giren Galatasaray, Manchester United’dan ayrılacağını açıklayan Juan Mata’ya 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir kadro kurmak için temaslarını sıklaştırdı. Bir yandan gelecek vaat eden diğer yandan da tecrübesi yüksek kaliteli isimler ile temaslar kuran Galatasaray Yönetimi, Ryan Babel ve Şener Özbayraklı'nın ardından bir hamle daha yaptı.

Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren ve farklı bir kariyer planlaması yapacağını açıklayan Juan Mata ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı yönetim, 31 yaşındaki İspanyol futbolcuya 3 yıllık teklif sundu.

Manchester United'dan yılda 6 milyon euro kazanan Juan Mata'ya 4 milyon euro garanti ücret öneren sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol futbolcunun talep ettiği imza parasını ortadan kaldırmaya çalışıyor. İspanya'dan eski kulübü Valencia'dan da resmi teklif alan Juan Mata, kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam eden bir kulüpte devam etmek istiyor.

(Sporx)

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