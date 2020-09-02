Galatasaray'dan Josef de Souza sürprizi! Maliyet raporları istendi

2015 yılında Fenerbahçe’ye 8 milyon Euro karşılığında transfer olan Josef de Souza, 2018 yılında 12 milyon Euro’ya Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’nin yolunu tutmuştu.
Bu ülkede 2 yıldır başarıyla görev yapan 31 yaşındaki futbolcunun, kariyerine Avrupa’da devam etme kararı aldığı ifade edildi. Yönetimin, Sambacı’nın menajerinden maliyet raporu istediği öğrenildi.
3 BÖLGEDE GÖREV ALABİLİYOR
Galatasaray’la beraber Başakşehir’in de radarında yer alan deneyimli isim; ön libero, orta saha orta ve görev verilmesi halinde zaman zaman sağ bekte de forma giyebiliyor. Josef de Souza, Al Ahli’de görev yaptığı 2 senelik süre boyunca 39 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans ortaya koymuştu.
Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.
İddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Bordo- Mavililer, Flavio ve Trondsen'in ardından orta saha için tanıdık bir isme yöneldi: Manuel Fernandes... Krasnodar'la yollarını ayıran Portekizli oyuncuyla masaya oturulduğu ve 1+1 yıllık sözleşme üzerinden mali detayların konuşulduğu öğrenildi.
Bir süredir stoper transferi için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, 2 futbolcunun transferini bitirmek üzere. Bordo-Mavililer, Yordan Osorio ve Vitor Hugo ile imza aşamasına geldi.