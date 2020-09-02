Galatasaray'dan Josef de Souza sürprizi! Maliyet raporları istendi

SPOR GÜNDEMİ

Leipzig'den Sörloth'a 20 milyon euro Leipzig'den Sörloth'a 20 milyon euro Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.

Giuliano hayırlı olsun! İmza atacağı tarih bile belli Giuliano hayırlı olsun! İmza atacağı tarih bile belli Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

Fatih Terim'in sabrı taştı: 'Yeter...' Fatih Terim'in sabrı taştı: 'Yeter...' Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.

Galatasaray'dan Josef de Souza sürprizi! Raporları istendi Galatasaray'dan Josef de Souza sürprizi! Raporları istendi Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.

Trabzonspor'dan Manuel Fernandes bombası Trabzonspor'dan Manuel Fernandes bombası İddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Bordo- Mavililer, Flavio ve Trondsen'in ardından orta saha için tanıdık bir isme yöneldi: Manuel Fernandes... Krasnodar'la yollarını ayıran Portekizli oyuncuyla masaya oturulduğu ve 1+1 yıllık sözleşme üzerinden mali detayların konuşulduğu öğrenildi.