Galatasaray'dan gollü hazırlık

Fenerbahçe harcama limiti problemini ortadan kaldırdı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç devre arası çok açılmadan 2-3 transfer daha yapacak formülü buldu. Başkan sahibi olduğu Yapı Kredi ve bir leasing firmasıyla yapılandırma konusunda anlaşma sağladı. Kulübün harcama limiti artı 40 milyon TL oldu.