Galatasaray'dan gollü hazırlık

İkinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ne gelen Galatasaray, Altay ile özel maçta karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı takım müsabakaya Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram ve Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.
Karşılaşmanın 46. dakikasında Galatasaray'da Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Jesse Sekidika, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük oyuna girdi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 78. dakikada Şener, Emre Taşdemir ve Sekidika'nın yerlerine Mariano Filho, Yuto Nagatomo ve Emre Mor'u sahaya sürdü.
Galatasaray, 9. dakikada penaltıdan Falcao, 52. dakikada Belhanda ve 62. dakikada Emre Akbaba'nın kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Altay'ın tek golünü ise 72. dakikada Hakan Demirci attı. Öte yandan İzmir temsilcisinde Marco Paixao, 75. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Bu arada Fatih Terim, karşılaşmanın ardından maçı takip eden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve gazetecilerle beraber fotoğraf çektirdi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi.
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