Galatasaray'dan Garry Rodrigues sürprizi

Galatasaray için ilerleyen günlerde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Gelecek sezon mutlak bir kanat transferi yapmak isteyen Cimbom'un, gündemine Garry Rodrigues'i aldığı iddia edildi.
Patrastimes.gr adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Olympiakos'a transferinin en meselesi olduğu iddia edilen Rodrigues için Aslan, devreye girdi.
Buna göre Galatasaray, Garry Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Al İttihad'ın oyuncuyu elden çıkartmak istediği bilinirken, bu operasyon sonrasında Olympiakos'un geri adım atabileceği ifade edildi.
OLYMPAKOS B PLANINI DEVREYE SOKUYOR
Öte yandan Olympiakos yönetimi, Rodrigues'i elden kaptırması halinde Adel Taarabt'ı gündemine alacak. Yunan ekibi, Taarabt için kısa süre içerisinde resmi transfer teklifinde bulunacak.
Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan ve Olympiakos'a transfer olacağı konuşulan Garry Rodrigues için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia ediliyor. Eski futbolcusunu kiralamak isteyen Cimbom'un bu hamlesi sonrası Olympiakos'un geri adım atacağı ifade ediliyor.
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