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aksam.com.tr
  • 12 Nisan 2020 Pazar 12:22
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  • 12 Nisan 2020 Pazar 12:22

Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya yeni sözleşme teklifi

Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya yeni sözleşme teklifi

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fernando Muslera'nın sözleşmesinin uzatılmasını isteyince yönetim derhal kolları sıvadı. Tecrübeli file bekçisine 2+2 yıllık yeni sözleşme önerilecek.

Galatasaray'a transfer olduğu günden beri kalitesiyle Türk futbolunun tarihini değiştiren Fernando Muslera uzun seneler oynamak istiyor. Yaptığı röportajlarda "40'ıma kadar forma giymeyi hedefliyorum" diyen Uruguaylı efsane isme Galatasaray da yeni sözleşme önerecek. Kontratın detayları ise belli oldu.

Teknik direktör Fatih Terim uzun yıllardır birlikte çalıştığı Muslera'nın sözleşmesinin uzatılmasını isteyince yönetim kolları sıvadı. İlk planda 33 yaşındaki kaleciye 2+2 yıllık kontrat önerilecek.

Galatasaray düşük bir rakam önerecek

Fernando Muslera, maç başı primleriyle birlikte Galatasaray'dan her sezon 4 milyon Euro'luk bir gelir elde ediyor. Sarı Kırmızılı yönetim, kaptanlık pazubandını takan tecrübeli eldivene yeni sözleşmesinde daha düşük bir rakam önerecek. Yönetimin, 33 yaşındaki kalecinin maaşını ilk 2 yıllık dilimde 2.5 milyon Euro'dan uzatmayı planladığı öğrenildi.

Opsiyonlu bölümde ise bu rakam 2 milyon Euro'nun altına çekilecek. Galatasaray bu 4 yıllık süre bittikten sonra ise Muslera ile 1'er yıllık yeni sözleşmeler yapacak.

FERNANDO MUSLERA BU SEZON NE YAPTI?

Maç: 25

Gol yemediği maç: 12

Topu oyuna sokma: %87

Yediği gol: 19

Ceza sahası içinden yediği gol: 18/40

Ceza sahası dışından yediği gol: 1/38

Kurtarış yüzdesi: %80

Ceza sahası içinden kurtarış: %69

Ceza sahası dışından kurtarış: %97

GALATASARAY KARİYERİNDE KAZANDIĞI KUPALAR

Şampiyonluk (5): 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19

Türkiye Kupası (4): 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19

Süper Kupa (5): 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2019-20

(Sabah)

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