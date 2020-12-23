Galatasaray'dan F.Bahçe-Başakşehir maçı sonrası olay gönderme

Galatasaray Kulübü, hakem kararlarının tartışıldığı Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrasında flaş bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği ve hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararların tartışıldığı karşılaşmanın ardından Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı ekibin Twitter hesabından, "Futbolda kapkara gece" mesajıyla birlikte siyah bir görsel paylaşıldı.

