Galatasaray'dan Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamalarına cevap

SPOR GÜNDEMİ

Anlaşma tamam, imzalar atılıyor! Cimbom'u sevince boğan transfer Anlaşma tamam, imzalar atılıyor! Cimbom'u sevince boğan transfer Gelecek sezonun transferleri için futbolcu satarak kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, geçen sezonun devre arasında Sarı-Kırmızılılardan kiraladığı Maicon ile yeni sözleşme imzalıyor. Suudi basınında yer alan habere göre, Galatasaray'la görüşmelerde sona gelindi.

Mert Hakan'dan Terim'e sürpriz telefon! Fener'e mi gidiyor? Mert Hakan'dan Terim'e sürpriz telefon! Fener'e mi gidiyor? Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.

Prens Selman'ı yıkan haber Prens Selman'ı yıkan haber Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Newcastle United sahipleriyle 300 milyon Sterlin karşılığında anlaşmaya varmıştı ancak İngiltere Premier Lig yönetimi, Siyah-Beyazlı ekibin satışını erteledi.

Galatasaray'da yılın imzası tamam Galatasaray'da yılın imzası tamam Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.

F.Bahçe yıldız isim için kesenin ağzını açtı! F.Bahçe yıldız isim için kesenin ağzını açtı! Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.

Fatih Terim'den sürpriz yardımcı kararı Fatih Terim'den sürpriz yardımcı kararı Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'nın da istifa etmesi an meselesi. Bu iki ismin yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu.