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  3. Galatasaray'dan Deniz Türüç'ün menajerine: Bizimle görüşmeden sakın hareket etmeyin

Galatasaray'dan Deniz Türüç'ün menajerine: Bizimle görüşmeden sakın hareket etmeyin

Galatasaray'dan Deniz Türüç'ün menajerine: Bizimle görüşmeden sakın hareket etmeyin

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kayserispor'un yıldızı Deniz Türüç'ün önceki gece Türk Telekom Stadı'nda Fatih Terim ile sarılması transfer iddialarını alevlendirdi.

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Şubat ayında menajeri Buğra Coşkun ile İstanbul'da 26 yaşındaki 10 numaranın durumunu görüşen sarı-kırmızılılar, transferde Emre Akbaba taktiği uygulamayı planlıyor.

Kayseri ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Deniz'in, Emre Akbaba'nın yaptığı gibi kulüpteki alacaklarına karşılık bonservisini alıp ardından Galatasaray'a imza atmayı planladığı kaydedildi. Sıcak takibe devam eden Galatasaray'ın oyuncunun menajerine, "Bizimle görüşmeden sakın hareket etmeyin" dediği öğrenildi.

10 MİLYON EURO'YA İSTEDİĞİ YERE GİDER

Türk Telekom'daki Galatasaray maçında beklenen performansı sergileyemeyen Deniz Türüç için Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Deniz ile ilgili bonservisimiz sözleşmesinde yazılı. 10 milyon Euro getirdiği takdirde bize sormadan da gidebilir" yorumunu yaptı.

(Sabah)

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