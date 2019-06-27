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  3. Galatasaray'dan bir transfer daha! İstanbul'a imzaya geliyor

Galatasaray'dan bir transfer daha! İstanbul'a imzaya geliyor

Galatasaray'dan bir transfer daha! İstanbul'a imzaya geliyor

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Adem Büyük 28 Haziran Cuma günü İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı takımla sözleşme imzalayacak.

Önümüzdeki sezon kadrosunu genişletmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yusuf Erdoğan'dan sonra Adem Büyük transferinde de anlaşma sağladı. Şener Özbayraklı, Ryan Babel ve Yusuf Erdoğan'dan sonra Adem Büyük'ü de renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

FATİH TERİM DE ONAY VERDİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği Adem Büyük ile yapılan görüşmelerin ardından tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Adem Büyük'ün maaşı TL üzerinden olacak.

(Futbol Arena)

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