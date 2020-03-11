Galatasaray'dan Beşiktaş'a Kadıköy planı

Süper lig'de Lig'de son 9 haftaya girilirken şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Galatasaray, Beşiktaş derbisinde kaza yaşamak istemiyor.
SAVUNMANIN ARKASINA SARKILACAK!
Fenerbahçe'yi savunma zaaflarının üzerine giderek deviren Galatasaray, Beşiktaş'ı da aynı taktiklhe vuracak! Çabuk ve isabetli paslarla defans dengesi dağıtılcak ve hızlı adamlarla savunmanın arkasına sarkmaya çalışılacak.
BU KEZ LEMİNA SAHADA OLACAK...
Bu taktikte kilit isim ise yine Onyekuru olacak. Formunu yakalayan Onyekuru, sadece G.Saray'ın değil ligin en süratli ve en kolay adam eksilten forveti konumunda. F.Bahçe'ye karşı oynamayan Lemina ise bu kez sahada olacak.
BEŞİKTAŞ'TAN RÖVANŞI ALACAĞIZ
G.Saray'ın yıldız oyuncusu Feghouli, Beşiktaş'tan rövanşı alacaklarını söyledi. Bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını söyleyen Brezilyalı yıldız, "Evimizde bu maçı kazanacağız" ifadesini kullandı.
TARAFTARA GÜVENİYORUZ
Feghouili taraftarın desteğine güvendiklerini dile getirdi.
(Takvim)
Galatasaray'ın Mart ayı Divan Kurulu toplantısında ilginç bir görüntü oluştu. Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve yönetim, üyeleri protesto etti.
Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan Henry Onyekuru şoku yaşanıyor... Son dakika haberine göre Nijeryalı oyuncu bugünkü antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamadı.
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Kadıköy'de alınan Fenerbaçe derbisi galibiyetle ilgili, “Uzun zamandır şeytanın bacağını kıramamıştık. Anadolu deplasmanından uzun bir süre sonra zaferle döndük” dedi.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'ye Roger Schmidt'ten kötü haber geldi.
Süper Lig'de son 2 maçından 4 puan çıkaran Yukatel Denizlispor, hafta sonu evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Bülent Uygun futbolcularına koronavirüs uyarısı yaptı.
Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem açıklandı.
Dünyayı saran ve dün akşam Türkiye'de de bir kişide görüldüğü açıklanan koronavirüse karşı Beşiktaş Kulübü de önlem almaya başladı.